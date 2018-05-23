Отельный рынок выступит против запрета Booking.com‍

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Идея Минкультуры ограничить деятельность сервиса Booking.com в России не найдёт поддержки среди представителей отельного бизнеса. С таким мнение выступил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

"Ситуация выглядит парадоксальной, так как сложно сравнивать между собой онлайн и офлайн туроператоров даже с точки зрения ответственности", — сказал он.

По его словам, антимонопольный комитет уже проводил проверку Booking.com, но она ничего не дала.

Прасов считает, что история с санкциями против Booking смотрится как популистская.

"Есть и другие электронные каналы продаж, подобные Booking, каждый из которых имеет свой объём рынка, но на российском рынке они по разным причинам проигрывают Booking", — отметил эксперт.

Прасов подчеркнул, что можно обсуждать даже поправки в законодательство, связанные с ограничениями Booking или систем ему подобных, но это должен быть скрупулезный процесс с участием, в том числе, рынка электронной коммерции.