Ростуризм выступил против ограничения работы Booking.com

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Ростуризм не поддерживает предложение по ограничению работы сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com на территории РФ, сообщается на сайте ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация об открытом письме руководителя одного из российских туроператоров в министерство культуры РФ с призывом рассмотреть возможности включения в пакет российских контрсанкций Booking Holdings (агрегатор гостиничных номеров Booking.com). В Ростуризме РИА Новости сообщили, что ведомство должно по поручению Минкультуры рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com в РФ и представить свою позицию по данному вопросу до 4 июня 2018 года.

"Ростуризм не поддерживает предложение по ограничению действия данного сервиса на территории России, поскольку он востребован российскими гражданами, которые активно пользуются его возможностями для организации самостоятельных турпоездок по стране и за рубеж", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Федеральное агентство по туризму не имеет полномочий по запрету на использование Booking.com и планов по какому-либо регулированию его деятельности.

Ранее в среду в пресс-службе министерства культуры со ссылкой на директора департамента туризма и региональной политики Ольгу Ярилову сообщили, что министерство категорически против блокировки сервиса Booking.com, запрос в Ростуризм, который направило ведомство по этому вопросу, носит технический характер, поэтому работе сервиса на территории России ничего не угрожает.

Нидерландская Booking Holdings принадлежит американской компании Priceline Group.