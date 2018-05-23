В конце мая Тель-Авиве пройдут фестивали еды и коктейлей

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Тель-Авиве впервые пройдет "коктейльная неделя", а гастрономический фестиваль "Eat Tel Aviv" возвращается в парк Чарльза Клора, сообщает Министерство туризма Израиля.
В зажигательной неделе коктейлей, которая пройдет с 27 мая по 2 июня, примут участие более тридцати самых известных баров города. Попробовать что-то новое или наоборот давно знакомое можно будет по единой цене: 25 шекелей (около 7 USD). Pop-up бары будут установлены по всему городу, предлагая оригинальный состав и подачу коктейлей.
Для участия в фестивале можно будет приобрести онлайн билеты, дающие право посещения баров. Центром притяжения станет Bombay Garden на улице Дизенгоф в центре Тель-Авива. Кроме того, планируется проведение тематических мероприятий, семинаров и вечеринок в рамках фестиваля.
С 29 мая на три дня парк Чарльза Клора в Тель-Авиве превратится в городской фудмаркет. Все желающие смогут не только продегустировать уличную еду из ярких фудтраков и продегустировать свежеприготовленные фирменные блюда от признанных шеф-поваров, но и послушать выступления местных музыкальных коллективов.
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