Сочинский пляж получил голубой флаг FEE

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пляж курорта "Роза Хутор" в Имеретинской долине получил экологический сертификат качества международной Федерации экологического образования FEE – голубой флаг, сообщается на официальном сайте курорта.

По условиям, пляж, который получает сертификат, должен отвечать требованиям организации относительно качества воды, безопасности и экологического просвещения и подтверждать результаты каждый сезон.

В прошлом году голубой флаг получили более трех с половиной тысяч пляжей, в том числе, в третий раз, и один российский, находящийся в поселке Янтарный Калининградской области.

Пляж "Розы Хутор" откроется для гостей курорта 1 июня.