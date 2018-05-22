Комитет Госдумы поддержал проект о расширении действия электронных виз

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект о расширении действия электронных виз в Дальневосточном федеральном округе.
Соответствующие решение депутаты приняли на заседании комитета во вторник.
Документ распространяет упрощенный порядок въезда иностранных граждан в аэропортах на Дальнем Востоке, которые технически оснащены и готовы для оформления электронных виз. Законопроектом устанавливается возможность упрощенного порядка въезда иностранцев по электронным визам на воздушные пункты пропуска в Дальнем Востоке.
Согласно пояснительной записке, упрощенный порядок будет распространен на аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово).
На остальные аэропорты региона новые меры будут распространяться решением правительства РФ по мере их оснащения нужной техникой.
Как подчеркивается в пояснительной записке, принятие законопроекта позволит увеличить туристический поток в регион, повысит инвестиционную привлекательность, привлечет потенциальных инвесторов и положительно отразится на экономике Дальневосточного федерального округа в целом.
В марте 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории Свободного порта Владивосток. Электронная виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа прошлого года для граждан 18 стран. С 8 августа начал работу специализированный сайт МИД России по выдаче электронных виз.
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