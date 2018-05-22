Определены самые дешевые авиабилеты из Москвы на время ЧМ-2018

Москва, 22 мая — РИА Новости. Дешевле всего из российских направлений обойдется перелет в Калугу, среди европейских стран лидирует Чехия, сообщает Туту.ру.

Аналитики сервиса путешествий проанализировали стоимость авиабилетов в период проведения чемпионата мира по футболу и определили самые дешевые направления.

Так, билет в Калугу и обратно можно найти за 1 029 рублей. На втором месте Брянск, куда можно слетать за 1 712.

Что касается стран ближнего зарубежья, то в топе сразу два города Белоруссии — Минск (5 527 рублей) и Гомель (6 769 рублей). Третье место занимает Ереван — билеты в обе стороны обойдутся в 8 356 рублей.

В европейском топе — Карловы Вары (9 464 рублей), Братислава (9 733 рубля) и Ларнака (10 482).

Среди стран дальнего зарубежья лидерство у Турции. Найти билеты в Стамбул все еще можно за 10 059 рублей, а в Анталью — за 13 435 рублей. Третье место занял Тель-Авив (14 395 рублей).