ПЯТИГОРСК, 22 мая — РИА Новости. Туристам на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии предложат полеты на параплане в конце июня в рамках летней программы отдыха, сообщает "Курорты Северного Кавказа".

"Договоренность об организации полетов на курорте была достигнута со спортивным клубом сверхлегкой авиации "Сочи-парапланеризм" при ДОСААФ России. Пилотами-инструкторами были подтверждены благоприятные климатические, географические и инфраструктурные условия на курорте для обеспечения полетов", — говорится в сообщении.

Как отмечается, новичкам помогут профессиональные пилоты и инструкторы. Туристам предложат полеты в тандеме в сопровождении опытных парапланеристов, перед взлетом проведут инструктаж по технике старта и посадки.

Первые полеты на параплане состоятся в рамках открытия летней программы отдыха на ВТРК "Архыз" 23 июня.