Во Флоренции дерево упало на автобус с туристами

РИМ, 21 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Дерево упало в понедельник на автобус с туристами во Флоренции, сообщает итальянская пожарная служба.
По информации местных СМИ, в автобусе, стоявшем на светофоре на одной из флорентийских набережных, находилась группа южнокорейских туристов.
В результате падения крупной липы на заднюю часть транспортного средства пострадали от 12 до 14 человек, из них семь были доставлены в больницу. Один турист находится в тяжелом состоянии.
Двух застрявших в салоне человек пришлось доставать прибывшим на место спасателям. Небольшие травмы также получила женщина, сидевшая за рулем соседнего автомобиля.
Причиной инцидента называют непогоду, обрушившуюся на Флоренцию незадолго до него. Упавшее дерево перегородило набережную, что привело к изменению дорожного движения в районе места происшествия. Отмечается, что пожарные его оперативно распилили.
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