Пассажиры внепланово севшего в Волгограде самолета прибыли в Челябинск

ЧЕЛЯБИНСК, 21 мая — РИА Новости. Пассажиры самолета Анталья-Челябинск, внепланово приземлившегося накануне вечером в Волгограде, прилетели в место назначения резервным бортом, сообщила РИА Новости пресс-секретарь челябинского аэропорта Елена Светлова.

Как сообщалось ранее, самолет Airbus 321 турецкой авиакомпании "OnurAir", летевший из Антальи в Челябинск, внепланово приземлился в аэропорту Волгограда в 22.40 мск воскресенья из-за разгерметизации. На борту находилось 226 пассажиров и восемь членов экипажа. Одиннадцать человек от ожидания запасного борта позже отказались.

"Борт из Волгограда благополучно прибыл в Челябинск в 14.36 (12.36 мск), в настоящее время все пассажиры получили багаж. Запросов на оказание медицинской помощи не поступало", — сказала она.

По данным онлайн табло, вылет рейса в Анталью на этом самолете запланирован на 15.40 (13.40 мск).