На московских вокзалах отметят места для удачных селфи

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Специальные наклейки "Фотографировать разрешено" разместят на местах для удачных селфи на девяти вокзалах Москвы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Лучшие места для фотографий и селфи на всех девяти вокзалах столицы отметят с помощью 180 стикеров диаметром около десяти сантиметров. Узнать их просто — это небольшие наклейки зеленого цвета в форме фотоаппаратов со смайликами и надписью "Фотографировать разрешено", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, в среднем на каждом вокзале разместят около 20 наклеек. Они появятся в залах ожидания, бизнес-зонах, на перронах и привокзальных площадях. Соответствующие стикеры также появятся на всех станциях Московского центрального кольца (МЦК), на 48 платформах железной дороги и в зданиях 13 пересадочных узлов.
"Акция начинается в преддверии чемпионата мира по футболу. Ее цель — популяризировать любительскую фотосъемку и напомнить пассажирам и туристам, что сделать первый красивый снимок можно сразу — сойдя с поезда. А многие станции МЦК, к примеру, находятся в пределах исторической Москвы. Там можно найти отличный ракурс для фотосъемки", — рассказали порталу в пресс-службе Московской железнодорожной дороги ОАО "РЖД".
Чемпионат мира по футболу пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля.
Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.