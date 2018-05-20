ОАЭ смягчили визовый режим

ДУБАЙ, 20 мая — РИА Новости. ОАЭ введут новые 10-летние резидентские визы для инвесторов и высококвалифицированных специалистов, в частности врачей и инженеров, а также талантливых студентов. Ранее максимальный срок резидентской визы в ОАЭ составлял три года.

О новых мерах по привлечению инвестиций и квалифицированных работников в воскресенье написал на своей страничке в Twitter премьер-министр ОАЭ правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Среди факторов, способствующих привлечению инвестиций и талантов в ОАЭ, он отметил "атмосферу открытости и терпимости, инфраструктуру и гибкое законодательство".

Также иностранным инвесторам было разрешено владеть 100% долей в компаниях в ОАЭ, тогда как ранее это было возможно только в специальных свободных экономических зонах. Премьер-министр ОАЭ заявил, что нововведения вступят в силу до конца текущего года.