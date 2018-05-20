В РАН ожидают роста роли Крыма как "российской Мекки туризма"

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Крым является российской туристической Меккой, его роль в этом плане будет только возрастать, заявил глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Глава РАН находится с трехдневным рабочим визитом в Крыму.

"Ясно, что Крым в плане туризма — это российская Мекка, и его значение в этом плане будет только возрастать. А туризм — это не только прибрежные пляжи, но и богатейшая природа Крыма", — сказал РИА Новости Сергеев.

По его мнению, актуальным является в том числе проект развития экотуризма, разрабатываемый властями республики и Крымским федеральным университетом имени В.И. Вернадского.

"Это интересное направление. Планируется создание поселений с каким-то количеством шато, с тем, чтобы туристы приезжали, останавливались на несколько дней, употребляли экологически чистые продукты питания и дальше отправлялись путешествовать", — подчеркнул Сергеев.

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