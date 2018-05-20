С рейса в Новосибирске сняли авиадебошира

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции сняли с рейса в аэропорту Новосибирска дебошира, сообщается на сайте МВД России.
"Сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачёво в отношении пассажира 50-летнего жителя Кемеровской области авиарейса Новосибирск — Анапа, нарушавшего общественный порядок, составлен протокол об административном правонарушении", – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отмечается, что "один из пассажиров имел признаки алкогольного опьянения и выражался грубой нецензурной бранью, в связи с чем командир воздушного судна принял решение отказать ему в перелете".
В сообщении добавляется, что в отношении авиадебошира был составлен протокол об административном правонарушении "мелкое хулиганство".
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