Во Внуково успешно приземлился Boeing с отказавшим двигателем

© РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк У самолета "Победы" отказал двигатель во время полета

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Самолет Boeing авиакомпании "Победа", летевший из Москвы в Астрахань и возвращавшийся в аэропорт вылета из-за отказа правого двигателя, приземлился в столичном аэропорту "Внуково", сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

"Посадка выполнена. Резервный борт готовится к вылету в 9:40. Случай отказа двигателя произошёл впервые за все время полётов "Победы", — сообщил представитель авиакомпании.