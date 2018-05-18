МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Пассажирку сняли с рейса "Аэрофлота", вылетавшего из Москвы в Бангкок, из-за ее неадекватного поведения, вылет задержан более чем на полтора часа, заявил РИА Новости очевидец происшествия.
Как отметил очевидец, самолет рейса SU0270 должен был вылететь в 19.20 по московскому времени, однако из-за ЧП он задержан более чем на 1,5 часа. По данным онлайн-табло "Шереметьево", самолет вылетел в Бангкок в 21.36 мск.
"Когда самолёт уже начал подготовку ко взлету и руление, она начала истошно кричать и бить по спинке впереди стоящего кресла, казалось, что ее раздирают дикие боли. Она кричала, не переставая, периодически накрывая голову аэрофлотовским пледом", — рассказал РИА Новости очевидец происшествия.
Он предполагает, что девушка является гражданкой Таиланда. По его словам, она кричала около десяти минут, а потом замолчала. Самолёт некоторое время стоял на месте, а затем вернулся к терминалу.
"На борт поднялись медики и переводчик, потом полиция, девушку сняли с рейса. По словам членов экипажа, пассажирка находится под воздействием психотропных препаратов, вела себя агрессивно. Переводчику девушка сообщила, что не помнит, что происходило с ней за последние сутки. Она является гражданкой Таиланда и накануне прилетела из Анталии", — заявил очевидец. Он добавил, что члены экипажа предполагают, что девушка могла перевозить наркотики в желудке, а в какой-то момент вещество попало в организм.
Подтверждением этой информации и комментариями авиакомпании и правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
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