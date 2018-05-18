В Таиланде видели женщину, похожу на пропавшую в апреле россиянку

БАНГКОК, 18 мая – РИА Новости. Пропавшую 21 апреля на острове Самуи 39-летнюю россиянку Инну Обухову предположительно видели на острове Пхукет в середине мая, сообщает в пятницу интернет-портал Phuket News со ссылкой на местную полицию.
Российская туристка, которая 21 апреля ушла из гостиницы на острове Самуи, взяв с собой только паспорт и деньги, и не вернулась, была объявлена в розыск после нескольких дней тщетных усилий полиции найти ее на острове.
Охранник стоянки яхт и малых судов Boat Lagoon Marina сообщил в полицию, что видел женщину, фотографии которой были распространены в ходе розыска, на месте своей работы, на стоянке яхт, 11 мая. Эта информация появилась сначала на странице Facebook группы российских добровольцев, разыскивающих Обухову, а затем была подтверждена полицией, сообщает Phuket News.
Полиция Пхукета подключилась к активным розыскам россиянки, говорится в сообщении.
Портал также сообщает, что в настоящее время в Таиланде находится отец пропавшей женщины, прибывший в страну сразу после ее исчезновения.
Инна Обухова прибыла в Таиланд в середине апреля и получила туристическое безвизовое разрешение на пребывание в стране в течение 30 суток. Это разрешение истекло 12 мая.
Родные пропавшей женщины в самом начале розыска сообщили таиландским властям, что у Инны "бывают проблемы с памятью". По словам родных, женщина серьезно интересуется буддизмом. Также они сообщили следствию, что Инна не употребляет наркотиков и алкоголя.
В посольстве России в Бангкоке РИА Новости сообщили, что в апреле и начале мая розыск пропавшей россиянки ограничивался районом острова Самуи и соседнего острова Пханган, однако никакой информации о ее местонахождении местной полиции получить не удалось. Не нашла полиция и каких-либо подтверждений того, что Инна Обухова покинула самолетом, поездом или автобусом провинцию Сураттхани, к которой принадлежат острова.
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