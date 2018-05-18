МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Ольга Цынская. Владимир и Сергей Кристовские — участники российской рок-группы Uma2rman из Нижнего Новгорода — рассказали о путешествиях на мотоциклах по России и Европе. Советы бывалых, куда лучше отправиться в мотопоездки, как сдать байкерский норматив "Железная задница" и получить одноименный фирменный значок, а также почему лучше не брать с собой жен, — в материале РИА Новости.

— Вы любите путешествовать на мотоциклах. Что из таких поездок вам запомнилось больше всего и почему?

ВЛАДИМИР: Мне нравится движение, не люблю отдыхать стационарно, на одном месте. Нет, и так, конечно, тоже отдыхаем, но это скорее реверанс в сторону жены. Сам же я очень люблю путешествовать на мотоцикле.

Ездили недавно с приятелем по Европе. Идея была в том, чтобы не останавливаться в гостиницах, а ночевать в кемпингах. Мы выехали из Санкт-Петербурга, добрались до Финляндии, потом на пароме переправились в Германию, пересекли всю Европу, до Черного моря в Болгарии. Там оставили жен и детей — отдыхать на море. Сами на мотоциклах отправились в Грецию, оттуда на пароме — в Италию, прокатились до Сицилии. Всего преодолели 12 тысяч километров за 25 дней.

© Фото : из личного архива братьев Кристовских Солисты рок-группы Uma2rman Владимир и Сергей Кристовские на съемках клипа "Прасковья" © Фото : из личного архива братьев Кристовских Солисты рок-группы Uma2rman Владимир и Сергей Кристовские на съемках клипа "Прасковья"

Конечно, в таком длительном путешествии не обошлось без сюрпризов, большую часть из которых нам преподнес навигатор.

Например, были уверены, что едем в Сербию, а приехали совсем в другую страну! Зато открыли для себя много наикрасивейших мест по дороге.

До Сербии мы все-таки добрались — красивая страна с очень красивыми людьми. Все такие рослые, на голову выше меня, и парни, и девчонки, и городки какие-то очень жизнерадостные.

Публикация от Группа "Уматурман" (@uma2rmanband) 19 Июл 2017 в 2:58 PDT

СЕРГЕЙ: За границей люблю Испанию, самый юг, Гибралтарский пролив, у меня там дача. Когда-то друзья меня пригласили в гости, и я очень полюбил это место. Прекрасная погода, красивейшая природа, горы. Это вообще универсальное место для жизни и отдыха. Зимой у моря — плюс 20 градусов. Два часа на машине — и ты в горах, где можно кататься на лыжах. Сумасшедшая, очень вкусная еда и недорого.

Много соотечественников, постоянно какие-то дружеские посиделки, мне все это нравится. Там даже кинофестиваль российский проходит каждый год.

— Что удивило в поездках? Может быть, вы сталкивались с какими-то неординарными или экстремальными ситуациями?

ВЛАДИМИР: Дороги в Европе произвели неизгладимое впечатление. Такое ощущение, что они отполированы, очень скользкие. В Греции положил мотоцикл на повороте, дорога — реально как каток. Я не ожидал, что она такая скользкая. К счастью, ехал медленно, обошлось без травм, даже не поцарапался.

Останавливались в кемпингах, мы решили обойтись без отелей. Например, на Сицилии, не доезжая до Палермо, есть скала, уходящая в море. На ней — три кемпинга. В одном из них и остановились. Очень красивое место.

Вообще, путешествия на мотоциклах — это круто! Например, на Кавказ мы ездили целой делегацией, было много мотоциклов. Я для себя решил, что путешествовать в таком составе больше не буду, колонной ехать очень медленно, мне скучновато.

Идеальное для меня мотопутешествие — это два-три человека, которые могут составить слаженную группу, ехать быстро и не теряться, как это бывает в колонне.

Вот в Крым мы ездили с другом вдвоем. Отлично отдохнули. А на обратном пути мой друг решил выполнить норматив "Железная задница". Знаете такой норматив? Нужно проехать одним рывком, без отдыха, 1650 километров за 24 часа. При этом брать чеки на заправках, где указано время, подтверждающие, что ты действительно ехал. Это такая американская история.

© Фото : из личного архива Сергея Кристовского Солисты рок-группы Uma2rman Владимир и Сергей Кристовские на отдыхе в Крыму © Фото : из личного архива Сергея Кристовского Солисты рок-группы Uma2rman Владимир и Сергей Кристовские на отдыхе в Крыму

Отправляешь потом эти чеки с указанным временем, и тебе вручают значок "Железная задница" и сертификат. Мой друг мечтал получить эту награду, ну а я поехал с ним за компанию.

Я, кстати, не сильно хотел этот значок и потом успешно его потерял. Нормативы мы выполнили, значки получили, только после этого путешествия у друга заболела спина, он продал мотоцикл и больше не ездит. Но значок заработал и очень гордится этим.

Публикация от Группа "Уматурман" (@uma2rmanband) 14 Авг 2017 в 2:22 PDT

Путешествуя по Европе, я устанавливаю навигатор таким образом, чтобы не попадать на хайвеи, на них мне скучно, сидишь, как на стуле. Я люблю ездить по серпантинам, горам. Благодаря нашему старому навигатору, который опять много чего напутал, мы проехали все горы поперек, то есть всю Европу по горам проехали. Каждому рекомендую съезжать на маленькие дорожки и путешествовать по ним.

А вот чего никому не посоветую, так это путешествовать на мотоцикле с женой, это очень хлопотно, уж очень большой багаж. С женой лучше на машине.

СЕРГЕЙ: В дороге, бывает, сталкиваемся со сложностями. Вот, например, трасса нижегородская — который год ее сделать не могут. На подъезде к Владимиру скапливаются нереальные пробки, люди стоят по десять часов. Даже на мотоцикле невозможно проехать, это кошмар какой-то. Город Лакинск около Владимира — просто заколдованное место, пять лет никак не решат вопрос, не знаю, что там можно делать столько времени, удивительно, это просто беда!

Мы же живем в Нижнем Новгороде, так хочется из дома поехать на машине или мотоцикле, но как вспомнишь про это заколдованное место, все желание пропадает, проще на поезде.

Но в целом у нас в России хорошо с гостеприимством и с дорогами стало получше. Трасса на юг вообще замечательная, все хвалят. Уверен, со временем все у нас будет прекрасно, улучшения с каждым годом очень серьезные.

Мост в Крым открылся — обязательно поедем туда на мотоцикле. В прошлом году путешествовали с братом по Крыму, по горам, очень красивые там места.

Проезжая мимо Судака, видели по дороге скалы, маяк. Ребята местные, проводники, нас вывезли. Вид просто сумасшедший. До маяка вообще можно дойти только пешком, либо на кроссовом мотоцикле, либо на совсем бездорожной технике. Красотища нереальная!

— Где вкусно угощают, национальная кухня какой страны особенно понравилась? Ничего из того, что попробовали в путешествиях, не просили дома жен приготовить?

ВЛАДИМИР: Очень люблю поесть! Например, самые вкусные морепродукты, которые я ел в своей жизни, были в Черногории, в ресторане "Рыбацко село", — вкуснее ничего не пробовал. Фуагра хороша во Франции, там вообще все очень вкусно. А вот в Италии я не нашел хорошей еды, хотя все хвалят. Не понял я, где там вкусная еда, особенно в больших городах.

СЕРГЕЙ: Были как-то на гастролях в Грузии. Там, конечно, шикарно принимают и угощают с утра до ночи. На концерт в Батуми ехали из Тбилиси, через горы. В горах же остановились, и нас угощали местным шашлыком. Это, скажу я вам, что-то — такого шашлыка никогда в жизни не ел.

Причем они мясо даже не маринуют. Это просто мясо на костре. Но мясо какое-то необыкновенное. Может, потому что барашки выращены в горах, на свежем, чистом воздухе, питаются чистой травой.

И по миру мы много поездили, но лучше, чем в России, нигде не кормят. Ну, разве что в Испании морепродукты, у нас просто их нет практически. На самом деле я обожаю пюре с котлеткой, оливье, пельмени, приготовленные моей женой. За фигуру не переживаю, мы много спортом занимаемся.

© Фото : из личного архива Сергея Кристовского Солисты рок-группы Uma2rman Владимир и Сергей Кристовские на отдыхе в Крыму © Фото : из личного архива Сергея Кристовского Солисты рок-группы Uma2rman Владимир и Сергей Кристовские на отдыхе в Крыму

— Вы много путешествуете, гастролируете. Какое у вас любимое место отдыха в России?

СЕРГЕЙ: Если говорить об отдыхе в России, то это Горьковское море (водохранилище на Волге), наши родные нижегородские края, мы там выросли.

ВЛАДИМИР: Согласен. Это наша родина, наш дом. Почти все песни были написаны именно здесь, на Волге. И наш новый альбом, который выходит в мае, тоже. В нем есть песня "Любимый город", которая посвящена Нижнему. Это место силы.