Тверские власти утвердили проект планировки ОЭЗ "Завидово"

ТВЕРЬ, 16 мая — РИА Новости. Проект планировки особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Завидово" в Конаковском районе утвержден на заседании кабинета министров Тверской области, сообщил глава Тверской области Игорь Руденя.
ОЭЗ Завидово" создана в 2015 году и является единственной ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Центральном федеральном округе. Объём инвестиций в развитие территории превышает 10 миллиардов рублей.
"Проект планировки комплексный, он предусматривает все виды деятельности на данной территории. Новые резиденты особой экономической зоны должны будут учитывать принятую схему и исходя из нее реализовывать свои проекты. В целом развитие зоны идет с большим опережением по отношению к другим территориям", — сказал Руденя.
Согласно проекту, ОЭЗ "Завидово" делится на семь зон, в которых планируется строительство гостиничных комплексов, апартаментов, кемпингов, аквапарка, парка развлечений, конгресс-холла,аэропарка, центра обслуживания маломерных судов, агротуристическогокомплекса. Проект предусматривает развитие ОЭЗ до 2030 года с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию. Общая площадь проектирования — 380 гектаров.
"В проекте планировки определены границы зон размещения объектов капитального строительства, установлены границы территорий общего пользования, зоны с особыми условиями и другое. На основании проекта будут выдаваться разрешения на строительство, осуществляться постановка на учет в государственный кадастр недвижимости границ земельных участков, подготовка проектной документации", — сказал представитель пресс-службы областного правительства.
По его словам, на территории ОЭЗ уже построены гостиница "Radisson Завидово",апарт-отель, спортивно-развлекательный и спортивно-туристический комплексы с академией гольфа, ландшафтный парк. Создано более 600 рабочих мест. В числе запланированных проектов — "Завидово Парк", который предусматривает открытие многофункционального гостинично-развлекательного комплекса и первого в ЦФО загородного аквапарка.
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