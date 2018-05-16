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Проезд бесплатный, приезжайте! В Крыму ожидают туристический бум
08:0016.05.2018
(обновлено:08:10 16.05.2018)
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Массандровский пляж
© Фото : предоставлено пресс-службой Массандровского пляжа

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Светлана Баева. После открытия Крымского моста эксперты предсказывают взрывной рост турпотока в регион как за счет самостоятельных путешественников, так и благодаря снижению цен на авиабилеты, ведь возникнет конкуренция. О том, как ехать по Крымскому мосту, когда откроется трасса "Таврида" и как будет развиваться туризм на полуострове, — в материале РИА Новости.

Он сказал "поехали!"

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин садится за руль автомобиля КамАЗ во время проезда колонны строительной техники по автодорожной части Крымского моста. 15 мая 2018 года
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин садится за руль автомобиля КамАЗ во время проезда колонны строительной техники по автодорожной части Крымского моста. 15 мая 2018 года

"Президент сказал "поехали!" и доехал за 15 минут из Тамани в Керчь! Жду вас в гости. Проезд бесплатный, приезжайте!" — приглашает официальная страница моста через Керченский пролив в Крым  (#крымскиймост).

Президент РФ Владимир Путин за рулем автомобиля КамАЗ во время открытия автомобильной части Крымского моста. 15 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Путин открыл Крымский мост

Накануне президент России Владимир Путин проехал по нему за рулем КамАЗа, возглавив колонну из трех десятков грузовиков.

Это самый протяженный мост в Европе — 19 километров. Знаменитый вантовый мост Васко да Гама в столице Португалии теперь на втором месте (17,2 километра).

Еще пять интересных фактов о новом мосте

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкАрки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Арки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста

1. Это, возможно, единственный мост в мире, у которого есть собственный кот. Его так и называют — "кот моста", или Мостик.

Он одним из первых проинспектировал мост, а теперь ждет от гостей полуострова угощений. Больше всего он любит креветки.

2. Пропускная способность перехода — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки.  А еще — 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн груза в год. Правда, поезда по мосту пойдут лишь в следующем году.

3. Кстати, первый Керченский железнодорожный мост был построен после освобождения советскими войсками Крыма в 1944 году. В 1945-м он разрушился из-за шторма и льда в Керченском проливе. Его заменила в 1953 году Керченская паромная переправа.

4. В официальных аккаунтах в соцсетях нового Крымского моста публикуются полезные советы для туристов. Один из них — посидеть на дорожку на скамье "Крымский мост", которая установлена на смотровой площадке с видом на стройку на Таманском берегу (такая же есть и на Керченском).

Еще, к примеру, на самом мосту рекомендуется включить на полную мощность главный хит стройки — "Я забиваю сваю".

Под сводами арки моста строители советуют загадать желание, а выезжая из Керчи — подмигнуть грифонам.

5. Ну а "Яндекс" планирует создать карты объездных путей возможных заторов. Будут разработаны маршруты от Крымского моста вглубь полуострова в период высокого курортного сезона. На них, помимо прочего, отметят  "пит-стопы" — оборудованные места стоянки для экскурсионных автобусов и автотуристов.

На миллион больше

© Фото : предоставлено пресс-службой Массандровского пляжаМассандровский пляж
© Фото : предоставлено пресс-службой Массандровского пляжа
Массандровский пляж

"Открытие моста через Керченский пролив имеет эпохальное значение для развития туризма в Крымском федеральном округе, — говорит руководитель Ростуризма Олег Сафонов. — Это упрощает путь на полуостров многим российским гражданам".

Открытие автомобильной части Крымского моста. 15 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава Кубани рассказал, как изменится турпоток с открытием моста в Крым

"Безусловно, турпоток увеличится. На мой взгляд, примерно на миллион человек, — уверен сенатор Игорь Фомин, курирующий туризм в верхней палате российского парламента. — Пока мост открылся как переправа для автомобильного сообщения, второй этап — железнодорожное сообщение".

Ранее аналогичные прогнозы делала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе:

"Дорога по Крымскому мосту, на наш взгляд, приведет к взрывному росту спроса, увеличению доли самостоятельного туризма в Крыму".

Строительство Крымского моста через Керченский пролив. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство транспорта РФ
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АТОР: открытие моста в Крым приведет к "взрывному" росту турпотока в регион

По словам Ломидзе, Крым в предстоящем сезоне станет вторым по популярности после Краснодарского края.

Хотя туроператоры будущее туризма в Крыму связывают все-таки с авиасообщением, открытие моста и для профессионалов турбизнеса — большой плюс.

"На сегодняшний день самолеты — основной способ попасть в Крым. Если часть турпотока перейдет на автомобильный транспорт, а в перспективе и железнодорожный, то конкуренция приведет к снижению стоимости авиабилетов, — говорит Игорь Фомин. — Мы ожидаем, что хотя бы до уровня цен на полеты в Краснодарский край".

Бухта Ласпи в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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"Очень дорого летать в Крым, авиакомпании перегибают с ценами. Я сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге, билет на самолет из Москвы в Питер — 2500 рублей, — приводит пример Сергей Ромашкин, руководитель крупной туроператорской компании. — За "Сапсан" мне пришлось бы заплатить тысяч семь, за обычный поезд, который идет восемь часов, — те же 2500. На мой взгляд, именно такие широкие возможности выбора вынуждают авиакомпании держать низкие цены на билеты".

По его словам, когда будут три канала доставки туристов в Крым, цены пойдут вниз.

Забыть, как это — без моста

© Фото : аккаунт Кот Моста в сети FacebookКот Мостик
© Фото : аккаунт Кот Моста в сети Facebook
Кот Мостик

Туристы уже готовятся к поездкам. "Может быть, в августе увижу красоту, построенную вами! Совсем скоро — через какие-то пару лет — люди уже забудут, как это было — без моста", — пишет в соцсетях кота Мостика пользователь Кузя Петров.

Массандровский пляж
© Фото : предоставлено пресс-службой Массандровского пляжа
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Некоторые туристы закупаются креветками для поездки из Севастополя на выходные: "Мостя, мы едем в ночь на 19-е, встречай из Севастополя", — обещает коту Татьяна Меринда.

Водителям еще до открытия моста напомнили о ПДД: не останавливаться, не превышать скорость (90 километров в час), следить за дистанцией и электронными табло — тем более по пути работают камеры. 

"Войди в историю без нарушений!" — призывает Крымский мост.

Находки под "Тавридой"

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСтроящийся участок дороги от трассы М-25 до Керченского пролива и будущей трассы "Таврида"
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Строящийся участок дороги от трассы М-25 до Керченского пролива и будущей трассы "Таврида"

Крымский мост — важнейший, но далеко не единственный пункт в программе развития туризма в Крыму. Ведь, проехав по одному из самых современных сооружений, водители могут запросто встать в пробках, попасть на разбитые дороги.

Вид на Ялту со стороны Черного моря
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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"Мост и возможность быстро и комфортно переправиться — уже благо, — говорит сенатор Фомин. — Следующая проблема — реконструкция и достройка трассы "Таврида". Работы там идут очень интенсивно".

По его словам, усложняет строительство то, что в районе трассы находится и зона археологических изысканий, даже приходится обходить некоторые объекты. "Во время работ совершают уникальные находки. Например, найдены объекты екатерининских времен, даже остатки моста, построенного при Екатерине Второй", — рассказал сенатор. Первая часть трассы "Таврида" будет завершена в этом году, полноценное открытие намечено на 2020-й.

На самолете и на поезде

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВид на город Судак в Крыму из самолета
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вид на город Судак в Крыму из самолета

Важный момент в развитии Крыма — увеличение числа рейсов. "Мощности нового терминала аэропорта Симферополя позволят ежегодно повышать турпоток на один-два миллиона человек", — считает руководитель туроператорской компании Сергей Ромашкин.

Здание нового терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Комментируя возобновление железнодорожного сообщения, он отмечает, что в те времена, когда Крым был украинским, примерно 70 процентов туристов приезжали туда на поездах. "Думаю, это поколение гостей Крыма готово вернуться", — говорит эксперт.

Кроме того, Крыму необходимо развитие инфраструктуры. Майя Ломидзе отмечала, что к Крыму есть вопросы — по соотношению "цена-качество", обновлению инфраструктуры. Правда, она подчеркнула, что российские туристы Крым любят и ему не изменяют.

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