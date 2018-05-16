МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Ольга Цынская. Владимир и Сергей Кристовские, участники рок-группы Uma2rman, рассказали РИА Новости о своих поездках на мотоциклах по России и Европе. Братья посоветовали, куда лучше отправиться в мотопутешествие, как сдать байкерский норматив "Железная задница" и получить одноименный фирменный значок, а также почему лучше не брать с собой жен.
Владимир Кристовский: "Дороги в Европе произвели неизгладимое впечатление. Такое ощущение, что они отполированы, очень скользкие.
Еще поразило вот что. В Италии практически никто не говорит по-английски, объясняться приходилось жестами. Хорошо, что жестами я могу объяснить все что угодно".
Сергей Кристовский: "Были как-то на гастролях в Грузии. Там, конечно, шикарно принимают. И угощают с утра до ночи. На концерт в Батуми ехали из Тбилиси, через горы. В горах же остановились, и нас угощали местным шашлыком. Это, скажу я вам, что-то, такого шашлыка я никогда в жизни не ел.
И по миру мы много поездили, но лучше, чем в России, нигде не кормят. Ну разве что в Испании морепродукты, у нас просто их нет практически. За фигуру не переживаю, мы много спортом занимаемся".
Владимир Кристовский: "В Крым ездили с другом. Отлично отдохнули. А на обратном пути мой товарищ решил выполнить норматив "Железная задница". Знаете такой норматив? Нужно проехать одним рывком, без отдыха, 1650 километров за 24 часа. При этом брать чеки на заправках, где указано время, подтверждающие, что ты действительно ехал".
Чем закончилась эта поездка, а также о других интересных и курьезных случаях во время мотопутешествий — в интервью братьев Кристовских из Uma2rman, которое выйдет в ближайшее время.
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