Татарстан ожидает более 200 тысяч гостей в дни ЧМ-2018

КАЗАНЬ, 15 мая — РИА Новости. Татарстан ожидает принять в дни проведения чемпионата мира по футболу 2018 более 200 тысяч гостей со всего мира, сообщил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

"Мы ждём большое количество гостей на шесть игр, которые будут проходить в Казани. По нашим предварительным оценкам, мы ожидаем за этот период более 200 тысяч туристов и гостей. Это и Россия, и те страны, которые будут у нас играть, и те, которые не будут играть. Состав гостей и туристов в этот период в Казани будет самый разнообразный", — сказал Иванов на брифинге в правительстве Татарстана.

Глава Госкомтуризма республики отметил, что для обеспечения комфорта туристов проведена значительная работа по улучшению инфраструктуры. Например, сейчас основные музеи дооснащаются табличками на английском языке, проведён анализ по наличию терминалов безналичной оплаты, дополнительно обновляется городская навигация на трёх языках – русском, татарском, английском. Непосредственно на период чемпионата будет установлена дополнительная навигация для гостей – как найти дорогу на стадион, к шаттл-басам, к достопримечательностям.

"Последние три года мы ведем работу по подготовке экскурсоводов на иностранных языках. На сегодняшний день мы уже дополнительно подготовили 150 человек. Это языки французский, английский, немецкий, китайский, фарси, испанский, итальянский, корейский, турецкий и арабский. Поэтому мы надеемся, что все прибывающие туристы, заказывающие экскурсии, найдут тот язык, на котором им будет комфортно получить экскурсию", — добавил спикер.

Иванов напомнил, что с 1 июня в Казани начнут работать дополнительные информационные центры в виде геокупольных шатров, успешно опробованных в прошлом году в период Кубка Конфедераций. Шатры будут работать с 9.00 до 21.00, специально для работы в них подготовлены 100 туристских волонтёров, которые будут общаться с гостями на иностранных языках.

"Специально для этих шатров мы сейчас дорабатываем путеводители, дорабатываем карты на иностранных языках. В этих шатрах вся информация будет также на шести языках – русском, английском, французском, фарси, испанском и немецком. В путеводителях мы постарались предусмотреть специфическую информацию для болельщиков: каким образом добраться до стадиона, какие матчи проходят, где весело провести время и так далее. Кроме этого, там безусловно есть вся информация о Казани, Свияжске, Великом Болгаре, Елабуге и других основных наших туристических центрах, о том, что можно поесть, что можно купить в Татарстане", — рассказал Иванов.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи состоятся в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи. Казань будет принимать матчи группового этапа: 16 июня состоится встреча сборных Франции и Австралии, 20 июня – Ирана и Испании, 24 июня сыграют команды Польши и Колумбии, 27 июня – Южной Кореи и Германии. Также 30 июня Казань примет матч 1/8 финала, а 6 июля – матч 1/4 финала чемпионата мира.

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