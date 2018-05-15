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В Анталье открылся музей социалистического быта
14:5715.05.2018
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Музей социалистического быта открылся в турецкой Анталии. 15 мая 2018
© РИА Новости . Алёна Палажченко

АНКАРА, 15 мая — РИА Новости. Музей социалистического быта, посвящённый жизни в СССР в 70-80-е годы, открылся в турецком городе Анталья, сообщил РИА Новости руководитель проекта Рустем Валиахметов во вторник.

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"Впервые все русскоговорящие жители города смогут очутиться в оазисе воспоминаний из детства, получить удивительные эмоции от просмотра наших экспонатов. А иностранные туристы и местные жители получат уникальные ощущения от погружения в советскую действительность, о которой они в свое время много слышали, но не могли себе представить это воочию", — сказал собеседник агентства.

Музей в Анталье организован на базе Частной московской международной школы в Анталье и Культурно-просветительского общества "Столица". Площадь музея занимает 900 кв.м. На двух этажах здания расположены тематические залы — "Спортивная слава", "Счастливое детство", "Музыкальная гостиная", "Стройотряды", "Рок-музыка", "Советская школа", "Танцплощадка 70-х", "Кружок радиотехники", "Советское кино", "Игрушки".

Музей насчитывает больше тысячи уникальных экспонатов, и их число будет расти. Собрана большая коллекция старых киноафиш, виниловых пластинок. Имеется библиотека, собранная из книг, изданных в СССР. Начинает работу кинотеатр, где будут показывать советские кинофильмы с переводом на турецкий язык.

© РИА Новости . Алёна ПалажченкоМузей социалистического быта открылся в турецкой Анталии. 15 мая 2018
© РИА Новости . Алёна Палажченко
Музей социалистического быта открылся в турецкой Анталии. 15 мая 2018

Валиахметов рассказал, что первая студенческая студия социалистического быта открылась по его инициативе при Казанском университете в 1992 году. В 2011 году студия стала музеем.

Турецкая Анталья
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
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"Сейчас наши филиалы есть в Москве, Петербурге, Самаре, Брюсселе, Париже. Постоянно происходят выставки. Анталья выбрана потому, что здесь проживает много наших соотечественников", — добавил Валиахметов.

По его словам, около 20% посетителей подобных музеев в других странах – проживающие или находящиеся там россияне, 80% составляют иностранцы.

"Мы не считаем себя историками, но это арт-проект, который будет многим интересен. Мы все, представители среднего и старшего поколения, "родом из СССР", и у всех нас есть ностальгия по детству и молодости. А для иностранцев — это музей о том, как жила 300-миллионная закрытая от внешнего мира страна", — сказал Валиахметов.

© РИА Новости / Алёна ПалажченкоМузей социалистического быта открылся в турецкой Анталии. 15 мая 2018
© РИА Новости / Алёна Палажченко
Музей социалистического быта открылся в турецкой Анталии. 15 мая 2018

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото.
© Фото : МИД РФ
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В первый день работы музея его посетили десятки местных жителей.

"Музей такого формата … дает возможность познакомиться с историей Советского Союза, прикоснуться к вещам, экспонатам страны, которой уже нет. Советский стиль уникален. Музей будет еще больше способствовать укреплению дружбы между Россией и Турцией", — сказал РИА Новости посетитель музея Севиль Алтыпармак.

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