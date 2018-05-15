Власти Москвы могут разработать карту маршрутов экологического туризма

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Комиссия по экологической политике в Московской городской думе во вторник рекомендовала департаменту природопользования и департаменту образования Москвы разработать проект экотуризма, предполагающий ознакомление граждан с "зелёными" памятниками столицы, сообщила председатель комиссии Зоя Зотова во вторник.
"Я предлагаю рекомендовать департаменту природопользования и охраны окружающей среды и департаменту образования разработать в рамках акции "Сделаем вместе!" проект экотуризма в Москве для применения его другими регионами", — сказала Зотова в ходе заседания комиссии.
Как отметила Зотова, цель экотуризма в Москве — знакомство горожан и гостей столицы с природными и культурными достопримечательностями, популяризация природоохранной деятельности и сохранения природных объектов.
"Все последние годы мэр уделяет особое внимание сохранению и развитию природных озелененных территорий. Москва — уникальный, самый зеленый мегаполис мира — 54,5% зелёных территорий. В Лондоне их 26%, в Париже — 21%, в Пекине — 3,8%. У нас уникальное разнообразие: национальный, природный, природно-исторический, экологический парки, дендрарии, ботанические сады", — добавила Зотова.
Она добавила, что Москва на сегодняшний день — единственная столица в Европе, сохранившая свои естественные луга и болота, озера и луговые пространства.
"У нас есть все условия для того, чтобы Москва стала объектом привлекательным, центром экологического туризма", — подчеркнула глава комиссии. Она пояснила, что проект предполагает создание интерактивной карты маршрутов, развитие экологических троп, эколого-просветительские программы.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.