БАРНАУЛ, 15 мая — РИА Новости. Родственники погибшей в горах Черногории жительницы Барнаула Эльвиры Барановой заявляют, что на протяжении нескольких дней не могут добиться от страховой компании и консульства РФ помощи в репатриации тела, сообщила на своей странице в Facebook знакомая погибшей девушки Ольга Колесникова.

Ранее сообщалось, что 20-летняя россиянка Эльвира Баранова скончалась вечером 9 мая после падения со скалы в горном массиве Дурмитор на севере Черногории.

По словам Колесниковой, страховая компания сообщила, что это не является страховым случаем.

"Родственники ищут разные варианты перевозки, начали с 6000 евро, нашли за 3000, продолжают искать, но своими силами. Без помощи представителей нашей страны", — написала Ольга.

Колесникова также добавила, что о смерти девушки семья узнала от сотрудника телекомпании, который позвонил ей, чтобы получить комментарий о случившемся.

РИА Новости пока не располагает комментариями консульства РФ и страховой компании.