Туристическая яхта затонула у берегов Хургады в Египте

КАИР, 15 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Туристическая яхта натолкнулась на риф в Красном море у берегов египетского курорта Хургада, спасатели доставили на берег 14 египтян, пишет новостной портал "Йоум7".

По информации береговой охраны, яхта вышла на морскую прогулку, на ее борту находилась команда судна и египетские туристы.

По дороге яхта получила повреждение на рифе и стала тонуть, отмечает портал. Команда подала сигнал бедствия, спасатели отреагировали немедленно.