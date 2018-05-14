Названы популярные направления для отдыха в майские праздники у россиян

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Россия вошла в ТОП-3 популярных направлений для отдыха в майские праздники среди россиян, сообщается на сайте Ростуризма.
"В этом году Россия вошла в ТОП-3 популярных направлений на майские праздники. Это обусловлено тем, что в этом году перевозчики сохранили доступные цены на авиабилеты по внутрироссийским направлениям, а также по данным туррынка, количество бюджетных пакетных туров по стране выросло на 10-15%", — приводятся в сообщении слова руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова.
Он также отметил, что кроме того, факторами увеличения спроса на путешествия по РФ является повышение уровня обслуживания туристов, создание и реализация интересных предложений, а также проведение в мае этого года большого количества событийных мероприятий.
С 1 по 10 мая рост продаж авиабилетов по внутренним направлениям составил 63% по сравнению с прошлым годом, ссылается ведомство на данные Biletix. Самыми популярными российскими городами у туристов стали Сочи (рост продаж на 22%), Симферополь (рост на 15%), Краснодар (рост в 2,5 раза), Санкт-Петербург (увеличение в 3 раза) и Калининград (рост в 4,6 раза).
По информации Aviasales, в топ-10 направлений по РФ также вошли Минеральные Воды, Махачкала, Ростов-на-Дону, Самара и Казань. Средний чек на авиабилеты туда-обратно составил 6,282 тысячи рублей, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. По данным группы компаний "Слетать.ру", 55,14% россиян, путешествующих по РФ, выбрали для отдыха в майские праздники Крым, 41,25% — Краснодарский край, 0,59% — Москву и область, 0,54% — Карелию.
Из международных направлений в ТОП-10 по завершенным бронированиям вошли Турция (52,29%), Кипр (10,72%), Тунис (5,19%), ОАЭ (4,86%) и Греция (4,52%). Востребованными у российских туристов также были Таиланд, Доминикана, Вьетнам и Чехия. РФ в доле бронирований составила 7,12%. По данным метапоисковика авиабилетов Aviasales, лидерами стали Ереван, Кишинев, Минск, Тбилиси и Стамбул. В сервисе Biletix отметили снижение спроса на авиабилеты по международным направлениям на 18%. Рост стоимости билетов за границу составил 17%.
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