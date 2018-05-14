Государство Белиз назвали вероятным местом путешествий Питера Пэна

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Американские исследователи фильмов заявили, что белизский атолл Тернеф – это тот самый остров, где жили мальчики, которые не хотели взрослеть, из знаменитой книги про Питера Пэна. Совет по туризму Белиза подхватил эту идею и решил разыграть тур для туристов по имени Питер и Венди, сообщает Travel and Leisure.

Исследователи утверждают, что смогли определить место, используя детали, найденные в книге "Питер Пэн и Венди" Джеймса Барри, а также в анимационном фильме "Питер Пэн" 1953 года. Так они рассчитали направление, основываюсь на описании вроде "лететь ко второй звезде справа, и прямо до утра" и соотнеся их с расположением лондонских достопримечательностей, упоминаемых в книге.

Совет по туризму Белиза, находящегося в Центральной Америке, решил поддержать эту теорию и объявил розыгрыш пятидневного отдыха для людей по имени Питер и Венди.