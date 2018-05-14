В крепости Керчь в Крыму пройдут бесплатные экскурсии

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. 19 мая всероссийскую акцию "Ночь музеев" в крепости Керчь отметят экскурсией, концертом и церемонией поднятия флага, сообщает Visit Crimea.

Бесплатные экскурсии по крепости будут проходить с 18:30 до 20:00, затем начнется концерт местной кавер-группы, которая исполнит песни групп "Парк Горького", AC/DC, Deep Purple.

"В мае 2018 года исполняется 200 лет со дня рождения прославленного военного инженера Эдуарда Тотлебена. В крепости Керчь, созданной при его непосредственном участии, к его дате рождения относятся трепетно именно к этому дню приурочено поднятие флага крепости", — сообщили в администрации.

Церемония начнется в 18:00 на КПП №2.