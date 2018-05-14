В крепости Керчь в Крыму пройдут бесплатные экскурсии

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. 19 мая всероссийскую акцию "Ночь музеев" в крепости Керчь отметят экскурсией, концертом и церемонией поднятия флага, сообщает Visit Crimea.
Бесплатные экскурсии по крепости будут проходить с 18:30 до 20:00, затем начнется концерт местной кавер-группы, которая исполнит песни групп "Парк Горького", AC/DC, Deep Purple.
"В мае 2018 года исполняется 200 лет со дня рождения прославленного военного инженера Эдуарда Тотлебена. В крепости Керчь, созданной при его непосредственном участии, к его дате рождения относятся трепетно именно к этому дню приурочено поднятие флага крепости", — сообщили в администрации.
Церемония начнется в 18:00 на КПП №2.
По традиции открытие курортного сезона в Крыму совпало с майскими праздниками. Отдыхающим очень повезло с погодой — воздух прогрелся до +25 градусов.
Перед очередным туристическим сезоном в Министерстве курортов и туризма Крыма разработали "Винный маршрут", объединивший и бренды с многолетней историей, и новые амбициозные проекты.
К высокому сезону возобновились перевозки пассажиров по "единому" билету, благодаря которому можно попасть на полуостров по железной дороге, на автобусе или пароме.
Во многих курортных городах и регионах полуострова к началу высокого сезона были организованы тематические фестивали, концерты и презентации новых турмаршрутов. Открыли для посетителей свои двери и некоторые музеи.
Крым среди российских регионов является одним из самых востребованных у туристов на майские праздники.
Открытие курортного сезона в Черноморском районе отметили гастрономическим туром "Тарханкут — новое измерение", участники которого могут порыбачить в открытом море, узнать секреты приготовления рыбацкой ухи и других блюд из свежей рыбы.
Вид на Генуэзскую крепость с моря в Судаке.
В Ялте начало нового курортного сезона отмечали в течение трех дней — они совпали с 180-летием города.
К майским праздникам в Крыму было оборудовано несколько новых пляжей, открылись новые отели, были реконструированы несколько санаториев.
Особой любовью туристов на полуострове пользуется розовое Кояшское озеро, которое находится в Опукском заповеднике. Его грязи и соль обладают лечебным эффектом.
В этом сезоне вплоть до октября между курортами Кубани и Крыма будет курсировать лайнер "Князь Владимир". Маршрут круиза проходит через Сочи, Новороссийск, Ялту и Севастополь.
Власти намерены создать в Крыму сеть кемпингов, это связано с открытием Крымского моста и улучшением автомобильной доступности полуострова.
Крымские власти ожидают, что полуостров в этом году посетят порядка пяти с половиной миллионов туристов.
На набережной в Ялте.
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