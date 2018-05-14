У туристов, въезжающих в Китай через Хэйхэ, снимают отпечатки пальцев

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. При въезде в городской округ Хэйхэ, расположенный на берегу Амура напротив Благовещенска, у туристов берут отпечатки пальцев, сообщает Амур.Инфо.

Отказ от прохождения процедуры любого из въезжающих в возрасте от 14 до 70 лет чреват тем, что в страну не пустят, говорится в специальной памятке. Исключение составляют только лица, имеющие дипломатические паспорта.

По словам некоторых туристов, ни до, ни после снятия отпечатков им не пояснили для чего и на каком основании это делается. Также жители Благовещенска, регулярно бывающие в Хэйхэ отмечают, что отпечатки пальцев берут при каждом въезде в страну.