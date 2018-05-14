МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Курорты Краснодарского края, Крыма, Оренбургской и Калининградской областей составили первую десятку популярных туристических мест, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

Рейтинг возглавил Сочи. Город в 2017 году посетили шесть миллионов туристов. На втором месте Анапа — 4,7 миллиона. Далее идут

Геленджик, Ялта, Соль-Илецк, Севастополь, Ейск, Евпатория, Новороссийск и Светлогорск.

Популярностью у туристов пользуется отдых в Крыму. В 2017 году полуостров посетили 5,4 миллиона человек.

Рейтинг российских курортов представлен по результатам анализа посещаемости городов туристами и их населения в 2017 году.