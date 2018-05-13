В Сочи пройдет фестиваль покера

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Один из самых престижных покерных фестивалей WSOP Circuit впервые пройдет в России с 18 по 30 мая в Сочи.

Фестиваль объединит серию турниров с различными вступительными взносами и призовыми фондами. Так, Colossus даст возможность выиграть 60 миллионов рублей, многодневные состязания Monster Stack и Closer – по 15 миллионов рублей.

"Наконец-то в Россию приезжает международная покерная серия, которую весь мир знает по Лас-Вегасу, рекордным призовым фондам в 100 миллионов долларов и тысячам участников", — говорит Артур Восканян, менеджер покерных проектов в Сочи.