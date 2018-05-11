Москва, 11 мая – РИА Новости. Популярная тревел-блогер Олеся Облачная, которая объездила полмира, рассказала РИА Новости, из-за чего можно поменять отличную работу на ветер странствий, а дорогую стильную одежду — на кеды и рюкзак. Как понять, что путешествия, а не офис и городская суета, и есть твоя настоящая жизнь.

© Фото из личного архива Олеси Облачной Кратер Рамон, Израиль © Фото из личного архива Олеси Облачной Кратер Рамон, Израиль

Ведущая проекта "Двое и алоэ" Олеся Облачная поделилась лайфхаками и советами начинающим путешественникам. В чем разница между отпуском и путешествиями, как ездить по разным странам с минимальным бюджетом, куда хочется возвращаться снова и снова, а куда – больше ни ногой.

© Фото из личного архива Олеси Облачной Автостоп в Мексике © Фото из личного архива Олеси Облачной Автостоп в Мексике

Также Олеся рассказала про "улицу для белых" на Занзибаре и как выторговать красивое шелковое сари в Индии. А еще – где в России можно найти пляж с белым песком – как в Мексике, горы с пейзажами — как в Альпах или Новой Зеландии, а также "места силы" и настоящие мистические земли.

Обо всем этом подробнее – в материале РИА Новости, который выйдет в ближайшее время.