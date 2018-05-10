В Валенсии туристам могут запретить арендовать квартиры онлайн

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Еще один регион Испании – Валенсия ограничивает онлайн-аренду жилья для туристов, сообщает АТОР.

Региональное правительство согласилось с поправками в новый закон, которые запрещают сдачу в аренду туристам всех квартир, кроме расположенных на первом и втором этажах многоквартирных домов.

Также владельцам любых зданий, в которых жилые помещения используются исключительно для сдачи в аренду, теперь потребуется специальная лицензия, аналогичная тем, что получают для ведения своего бизнеса обычные отели.

Предлагаемые поправки будут вынесены на голосование в мае. Валенсия присоединилась к растущему списку испанских городов и регионов, которые вводят ограничения на туристическую аренду жилья в связи с многочисленными жалобами от жителей на сдачу их соседями своих квартир в аренду и "разрушение городской среды" туристами.

В настоящее время в Валенсии, согласно официальным данным, насчитывается около 5,5 тысяч апартаментов и квартир, которые предлагаются туристам в аренду. Они могут вместить до 20 тысяч человек. Это больше, чем могут разместить все местные отели: они располагают лишь 16 тысячью мест.