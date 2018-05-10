В Кинешму после восьмилетнего перерыва вновь заходят круизные теплоходы

ИВАНОВО, 10 мая — РИА Новости. Кинешма спустя восемь лет возвращается на туристическую карту России, в город, стоящий на правом берегу Волги, начали заходить круизные теплоходы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

С 29 апреля Кинешма вновь принимает теплоходы с туристами. Пассажиров одного из первых судов — теплохода "Георгий Жуков" 10 мая встретил лично временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский, сказал собеседник агентства.

"Впервые за последние восемь лет в Кинешму возвращаются теплоходы с туристами. Надеюсь, город вернется на туристическую карту России, потому что Кинешма — это уникальный, русский город. Он действительно дышит историей. Это история сопротивления и ополчения, история талантливых купцов и фабрикантов. По этим улочкам гуляли Островский и Рахманинов", — приводит пресс-служба слова Воскресенского.

По словам представителя пресс-службы, за две недели Кинешма приняла четыре крупных теплохода. Всего в период летней навигации восемь компаний подтвердили 48 судозаходов в город на Волге, из них 25 судозаходов подтвердил крупнейший российский оператор речных круизов — компания "ВодоходЪ". Завершится навигация 27 сентября. Численность туристических групп варьируется от 150 до более 300 человек в зависимости от типа судна.

Прибывающих на теплоходах туристов встречают специально подготовленной программой. Экскурсоводами разработаны пять новых пеших маршрутов по историческому центру города с посещением храмов, музеев, театра. В ходе подготовке к летней навигации в Кинешме отремонтировано гидротехническое сооружение — причальная стенка, проверено состояние дна реки, проведено его траление. В городе ведутся работы по благоустройству, организованы лавки сувениров и изделий народных промыслов. Здесь для гостей города представлены Палехская и холуйская лаковая миниатюра, керамические сувениры из Плеса, кинешемские валенки, а также изделия из хлопка и льна, добавили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что Кинешма прекратила принимать туристические теплоходы в 2011 году. Начало подготовке к навигации 2018 года в Кинешме положили переговоры врио губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского с главой Ростуризма Олегом Сафоновым в ходе его визита в волжский город в ноябре прошлого года. Подготовку города к летней навигации глава региона контролировал лично.

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