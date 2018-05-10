Ростуризм предложил включить Марий Эл в "Гастрономическую карту России"

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов предложил включить Республику Марий Эл в федеральный проект "Гастрономическая карта России" и активнее разрабатывать турпродукты, чтобы увеличить привлекательность региона для туристов, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"Разработка турпродуктов, предусматривающих многодневные путешествия по Республике Марий Эл, позволит туристам лучше узнать этот интересный регион. Кроме того, будут созданы условия для увеличения числа ночевок в гостиницах, объемов деятельности ресторанов и кафе, объектов туристского показа, экскурсионных бюро и так далее", — сказал Сафонов, выступая на рабочей встрече с представителями Совфеда Константином Косачевым, Валерием Рязанским и министром молодежной политики, спорта и туризма Республики Лидией Батюковой.

Сафонов отметил, как важно вовлекать в сферу туризма такие ресурсы, как уникальные марийские народные художественные промыслы и экологически чистые продукты питания местного производства, включать в туристические программы посещение мастер-классов, экскурсии на фермы и дегустации национальных блюд и напитков.

"Увеличение спроса на продукцию мастеров народных художественных промыслов и сельхозпроизводителей со стороны туристов будет способствовать сохранению ремесленных и культурных традиций республики, а также развитию сельского хозяйства на территории региона", – заявил глава Ростуризма.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в этой связи Сафонов выступил с инициативой по включению Республики Марий Эл в федеральный проект "Гастрономическая карта России", которую поддержали сенаторы.

Республику Марий Эл посещают порядка 700 тысяч туристов в год. Многие из них приезжают только на один день, хотя регион обладает серьезными туристско-рекреационными ресурсами, в частности, в сфере этнотуризма и экотуризма, и может предложить своим гостям интересную и насыщенную многодневную программу пребывания.

Федеральный проект "Гастрономическая карта России" был запущен в 2017 году. Он нацелен на развитие агро- и эногастрономического туризма в стране, на продвижение блюд и продуктов национальной или региональной кухни. Проект реализует Ростуризм совместно с Российским экспортным центром и Федерацией рестораторов и отельеров при поддержке министерства сельского хозяйства РФ в рамках национальной стратегии продвижения экспорта, бизнеса и культуры "Сделано в России".