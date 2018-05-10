В Москве выразили надежду на скорое возобновление полетов на курорты Египта

КАЗАНЬ, 10 мая — РИА Новости. Москва надеется на скорейшее возобновление полетов на египетские курорты Красного моря, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Регулярное авиасообщение между Москвой и Египтом, прерванное в 2015 году, было восстановлено в середине апреля текущего года, когда был запущены прямые рейсы между Москвой и Каиром. Исполняющий обязанности министра транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что Россия рассматривает возможность открытия регулярного авиасообщения с другими городами Египта, помимо Каира. По словам чиновника, дата переговоров по возобновлению чартерного авиасообщения и регулярных направлений других аэропортов пока не определена.

"Надеемся, что не за горами то время, когда будут возобновлены полеты на египетские курорты Красного моря Хургада и Шарм-эль-Шейх, которые являются излюбленными местами отдыха россиян", — заявил Богданов на "круглом столе" в рамках саммита "Россия-Исламский мир" (KazanSummit).

По его словам, открытие генконсульства в Хургаде стало "символичным, но практически очень важным" шагом для возобновления авиарейсов, так как данная дипмиссия будет обслуживать в том числе туристов на курортах.

"Это показатель того, что мы готовимся к возобновлению полетов и потока туристов", — сказал Богданов. Дипломат отметил, что альтернативы Египту для российских туристов нет, как с точки зрения климата, так и в плане расстояния и других факторов.

Россия 11 апреля возобновила прямое авиасообщение с Египтом: рейс "Аэрофлота" вылетел из Шереметьево в Каир. Египетская авиакомпания EgyptAir начала полеты в московский аэропорт Домодедово 12 апреля.

Авиасообщение между странами было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Решению о возобновлении полетов между странами, пока только в виде регулярных рейсов между Москвой и Каиром, предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы.