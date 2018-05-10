Американские пилоты высадились на Сахалине после кругосветного путешествия

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 мая — РИА Новости. Два американских пилота, которые совершают кругосветное путешествие, высадились на Сахалине, сообщает пресс-служба аэропорта "Южно-Сахалинск".

Арчер Уильям Пол из Оклахомы и Чу Пер Жоу из Аризоны прибыли на остров на частном самолете Eclipse 500.

Свое путешествие пилоты начали 23 апреля. За это время они посетили Канаду, Новую Зеландию, Шотландию, Грецию, Исландию, Египет, Индию, Таиланд, Вьетнам, Южную Корею и Россию.

Далее путешественники вылетели в Петропавловск-Камчатский, а после отправятся домой.

По рассказам летчиков, это небольшое путешествие вокруг Земли – абсолютная авантюра. Инициатор круиза Чу Пер Жоу таким образом решил осуществить мечту своего детства, три года назад он запланировал эту поездку и, наконец, ее удалось реализовать вместе с другом.

Легкий реактивный пассажирский самолет Eclipse 500 может находиться в полете до трех часов, поэтому каждый перелет был спланирован тщательно и состоял из отрезков от полутора до трех часов в воздухе. Самолет развивает скорость до 700 километров в час, а максимальная дальность его полета составляет 2,5 тысячи километров.

"Такую поездку было спланировать достаточно сложно, сказывалась нехватка подобного опыта. До этого мы путешествовали только на небольшие расстояния и ни разу не совершали перелет через море", — отметил Чу Пер Жоу.