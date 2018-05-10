Туркоманда психиатрической больницы поднялась в горы в честь Дня Победы

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Коллектив Ставропольской психиатрической больницы №1 поднялся в горы Архыза на высоту 2400 метров в честь праздника 9 мая, сообщает Stv24.tv.

Руководитель группы, менеджер по работе с корпоративными клиентами учреждения, Максим Глебов рассказал, что участники готовились к пятидневному походу в течении года: закупали снаряжение, одежду, занимались физическими упражнениями.

Всего в горы отправилось 15 медиков, самому молодому из которых – 20, а самому пожилому – 60. Этим летом сотрудники больницы планируют водрузить флаг учреждения на гору Эльбрус.