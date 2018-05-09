В испанской Кордове начался фестиваль патио

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. В Андалузском городе Кордова туристы могут посетить внутренние дворики местных жителей, соревнующихся за звание обладателя самого живописного патио, сообщается на официальном сайте.

Фестиваль – отличная возможность увидеть, как живут испанцы и оценить декор пространства, скрытого от посторонних глаз. Вход в дворики — бесплатный, но никто из конкурсантов, большинство из которых угощают гостей вином и тапас, не откажется от добровольного пожертвования.

На протяжении практически ста лет каждый год двух владельцев лучших патио награждают за самое красивое цветочное оформление и лучшую архитектуру. В 2012 году фестиваль был включен в список всемирных объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.