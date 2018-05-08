Авиакомпания "Победа" получила допуск на рейсы в Лондон

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") получила допуски на регулярные рейсы в Лондон из Санкт-Петербурга и Калининграда, следует из материалов Росавиации.

Перевозчик получил также допуски на регулярные рейсы по маршрутам Санкт-Петербург — Штутгарт и Калининград — Женева. При этом в допуске на маршрут из Москвы в Ригу "Победе" было отказано.

Лоукостер "Победа" базируется в московском аэропорту Внуково. За 2017 год "Победа" перевезла 4,6 миллиона пассажиров.