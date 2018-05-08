МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Каире надеются, что рейсы между городами РФ и египетскими курортами скоро возобновятся, сообщил во вторник РИА Новости посол Египта в России Ихаб Наср.
Ранее исполняющий обязанности министра транспорта РФ Максим Соколов заявил, что Россия рассматривает возможность открытия регулярного авиасообщения с другими городами Египта, помимо Каира. По словам чиновника, дата переговоров по возобновлению чартерного авиасообщения и регулярных направлений других аэропортов пока не определена.
"Ведутся прямые переговоры между министерствами авиации (Египта и России — ред.), мы надеемся, что авиасообщение (между РФ и египетскими курортами — ред.) скоро возобновится", — заявил посол Египта.
Дипломат также выразил надежду, что рейсы между Москвой и Каиром станут ежедневными с июня текущего года.
Ранее Соколов заявил, что переговоры о возобновлении полетов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду начнутся в конце весны-начале лета. Во вторник министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи сообщил, что переговоры с российской стороной о возобновлении авиасообщения с египетскими курортами Красного моря пройдут в мае.
Россия 11 апреля возобновила прямое авиасообщение с Египтом: рейс "Аэрофлота" вылетел из Шереметьево в Каир. В пресс-службе авиакомпании РИА Новости рассказали, что первым рейсом в столицу Египта отправились около 120 пассажиров.
Авиасообщение между странами было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Решению о возобновлении полетов между странами, пока только в виде регулярных рейсов между Москвой и Каиром, предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы. Регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром было восстановлено в середине апреля текущего года.
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