"Аэрофлот" поменял расписание рейсов между Шереметьево и Италией

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. "Аэрофлот" меняет расписание рейсов 8 мая между Шереметьево и рядом итальянских городов в связи забастовкой персонала управления воздушным движением в этой стране, сообщает российская компания в понедельник.
На более раннее время вылета изменено у самолета рейса SU2596 Шереметьево — Венеция, он вылетит в 08:00 вместо 09:25, SU2597 Венеция — Шереметьево вылетит в 12:45 вместо 13:55, SU2416 Шереметьево — Милан — в 06:00 вместо 07:00, SU2417 Милан — Шереметьево — в 10:40 вместо 11:40.
Позже запланированного вылетят рейсы SU2410 Шереметьево — Милан — в 15:15 вместо 08:35, SU2411 Милан — Шереметьево — в 20:30 вместо 13:15, SU2412 Милан — Шереметьево — в 16:25 вместо 14:45, SU2413 Шереметьево — Милан — в 21:00 вместо 19:20, SU2612 Шереметьево — Милан — в 16:15 вместо 11:05, SU2613 Милан — Шереметьево — в 20:50 вместо 15:50, SU2402 Шереметьево — Рим — в 15:45 вместо 08:50, SU2403 Рим — Шереметьево — в 20:30 вместо 13:35, SU2418 Шереметьево"6 — Рим — в 16:00 вместо 10:30.
Помимо этого, позже вылетят SU2419 Рим — Шереметьево — в 20:50 вместо 15:20, SU2406 Шереметьево — Рим — в 16:20 вместо 11:35, SU2411 Рим — Шереметьево — в 21:10 вместо 16:30, SU2408 Шереметьево — Рим — в 16:35 вместо 14:30, SU2409 Рим — Шереметьево — в 21:30 вместо 19:25, SU2424 Шереметьево — Болонья — в 16:05 вместо 08:05, SU2425 Болонья — Шереметьево: — в 20:30 вместо 12:30.
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