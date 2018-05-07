Оман упростил правила въезда для российских туристов

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Султанат Оман в очередной раз упростил правила въезда для туристов из России: теперь для получения визы не нужно подтверждение о наличии спонсора в Омане, сообщает в понедельник газета Times of Oman со ссылкой на Королевскую полицию Омана.

"Исламская Республика Иран, Российская Федерация и КНР включены в список стран, туристы из которых могут въехать в Оман без наличия местного спонсора", — цитирует газета заявление полиции, курирующей вопросы выдачи виз.

В октябре 2017 года Оман уже упрощал правила въезда: тогда султанат начал выдавать бесплатно визы гражданам РФ, если у них уже была виза ЕС, США или Канады.

В понедельник сотрудник Королевской полиции заявил, что данное правило больше не действует и для получения оманской визы не требуется иметь визу США, Канады, Австралии, Великобритании или стран шенгенской зоны.

Таким образом, число стран, граждане которых могут получить оманскую визу по прибытию, достигло 71.