Turkish Airlines начала полеты из Стамбула в Краснодар

АНКАРА, 6 мая — РИА Новости, Алёна Палажченко. Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines открыл авиасообщение между Стамбулом и Краснодаром, первый рейс отправился в понедельник, заявил РИА Новости представитель пресс-службы авиакомпании Исмаил Велиоглу.

"Краснодар стал десятым российским городом, куда летают самолеты нашей авиакомпании. Первый рейс отправился сегодня. Всего из Стамбула в Краснодар будет выполняться пять рейсов в неделю", — сказал собеседник агентства.

Помимо Краснодара Turkish Airlines осуществляет полеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Ростов, Казань, Самару, Воронеж и Уфу.

В сентябре прошлого года вице-президент авиакомпании по связям с общественностью Яхья Устюн рассказывал РИА Новости, что Turkish Airlines намерена в 2018 году увеличить число выполняемых в РФ рейсов, в частности в Ростов и Сочи.