В Японии начался фестиваль глициний Great Westeria

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Японии начался традиционный фестиваль глицинии, который считается вторым после сакуры национальным цветком.
Цветет глициния или вистерия до двадцатых чисел мая по всей территории Японии, но фестиваль в ее честь наиболее пышно отмечается в нескольких городах.
Так, в Окадзаки в префектуре Аити цветок является официальным символом города и признается культурной ценностью. Здесь расположен парк, где площадь решеток, по которым вьется глициния, составляет около 1300 квадратных метров. А отдельные грозди глициний здесь достигают метровой длины!
Также цветение глицинии широко отмечают в городе Асикага в префектуре Тотиги, там в парке растут пурпурные, розовые, белые, голубые, желтые и фиолетовые глицинии, и возраст отдельных лиан доходит до 150 лет.
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