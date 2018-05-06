САРАТОВ, 6 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Самолет Embraer 190 авиакомпании "Саратовские авиалинии" вылетел в Саратов из турецкого курортного города Даламан с опозданием почти в 28 часов, свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте авиакомпании.

Как отмечает перевозчик, это произошло "по техническим причинам". Пассажиров разместили в гостинице до подготовки резервного самолета.

Рейс 6W-2938 Даламан — Саратов должен был вылететь в субботу в 7:50 мск, однако фактически это произошло только в воскресенье в 11:35 мск. В 15:00 мск самолет ожидается в аэропорту назначения.

За последние несколько месяцев компания "Саратовские авиалинии" уже оказывалась в центре скандала. В феврале потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 перевозчика, выполнявший рейс из Москвы в Орск, погиб 71 человек.

Росавиация после крушения провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148.

"Саратовские авиалинии" 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, однако ведомство только продлило срок ограничения до 30 мая. По данным Росавиации за апрель, в авиапарк "Саратовских авиалиний" входят два Embraer 190, пять Як-42 и один Ан-148.