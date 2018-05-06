В Карачаево-Черкесии при сплаве на катамаране погибли двое туристов

ПЯТИГОРСК, 6 мая — РИА Новости. Двое туристов из Ульяновска погибли во время сплава на катамаране по реке Кубань в Карачаево-Черкесии, сообщает республиканское управление МЧС.

"В Усть-Джегутинском районе зарегистрированная группа туристов из города Ульяновска в количестве девяти человек сплавлялась по реке Кубань на катамаране. Во время сплава двое туристов не удержались и упали в реку", — говорится в сообщении.

Как отмечается, погибли мужчина 1943 года рождения и женщина 1957 года рождения, спасатели извлекли тела на поверхность. Остальные семеро туристов не пострадали, добавили в ГУ МЧС.