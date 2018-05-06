ЛОС-РЕАЛЕХОС, 6 мая – РИА Новости, Елена Шестернина. Муниципалитет Лос-Реалехос, расположенный на севере острова Тенерифе (Канарские острова), занимает первое место в неофициальном рейтинге Испании по числу отмечаемых праздников – 82 в год. На самом известном из них – Празднике Крестов и Огней – побывала корреспондент РИА Новости.

Поздно вечером центральные улицы муниципалитета и крыши домов заполняются людьми – посмотреть на религиозную процессию и увидеть красочные фейерверки. Местные жители утверждают, что лучше фейерверков в Европе нет. Так это или нет, судить сложно, но по своей красоте и продолжительности они действительно поражают.

© РИА Новости / Елена Шестернина Праздник крестов и огней в городе Лос-Реалехос на острове Тенерифе © РИА Новости / Елена Шестернина Праздник крестов и огней в городе Лос-Реалехос на острове Тенерифе

Пиротехническое сражение

В небе над поселком творится что-то невообразимое – такие красочные и продолжительные фейерверки, пожалуй, могут себе позволить только богатейшие города мира. Но в случае с Лос-Реалехос, где живут всего 37 тысяч человек, все иначе. Это не просто салют – это "пиротехническое сражение" между двумя соседними улицами – Соль и Медио.

"Традиция огней" появилась в конце XVIII века. Несколько столетий назад улица Медио называлась улицей Маркизов, поскольку здесь обосновались богатейшие жители городка — владельцы земель. На улице Соль жили люди попроще — торговцы и крестьяне. Социальная вражда обернулась рождением многовековой традиции.

Тогда ни о каких фейерверках не было и речи – местные жители во время религиозной процессии Креста жгли костры, устраивали дымовые завесы и громко шумели всеми доступными способами, иногда даже постреливали по "вражеской" улице из пушек. Выигрывал тот, кто производил больше дыма и шума. Постепенно костры, ядра и "огненные колеса" из тростника, которые бросали на соседнюю улицу, сменились петардами, ракетами и фейерверками.

Так уже много поколений Соль и Медио раз в год выясняют отношения при помощи "огня". Официального победителя конкурса, правда, нет, и сами местные жители решают, какой фейерверк удался в этом году лучше.

"Смотрите, мы только начали! У нас много чего припасено", — кричит мужчина, обосновавшийся на крыше двухэтажного дома на улице Соль и грозящий в сторону улицы Медио. "Вы думаете у нас в венах кровь? Нет, мы рождаемся с порохом в венах", — говорит он.

© РИА Новости / Елена Шестернина Праздник крестов и огней в городе Лос-Реалехос на острове Тенерифе © РИА Новости / Елена Шестернина Праздник крестов и огней в городе Лос-Реалехос на острове Тенерифе

По центральным улицам развешаны десятки фотографий больших форматов – молодой человек, улыбаясь, держит огромную ракету, наряженные женщины позируют на фоне длинной пиротехнической цепи, мужчины с петардами в руках, религиозная процессия, за которой наблюдают местные жители, жившие здесь три поколения назад…

Процессия Креста выходит из церкви Апостола Иакова. Рядом расположены электронные часы — накануне ровно в полночь они остановились и теперь показывают 00.00. Ровно в полночь после того, как последние салюты отстреляют, они вновь начнут обратный отсчет до мая следующего года.

Когда процессия подходит к Соль, звучат первые залпы, а затем в небе взрываются тысячи огней. Все действо занимает около получаса. После этого процессия движется дальше – на границе с улицей Медио платформу с установленным на ней крестом передают жителями "вражеской улицы". И теперь уже их очередь продемонстрировать свое мастерство в фейерверках. После того как последние залпы над городом отгремели, процессия возвращается в церковь, а крест водружают на место.

До 1990 года у каждой улицы была своя пиротехническая фабрика – улица Медио использовала продукцию "Тейде", а Соль — "Санты-Барбары". Однако в результате взрыва "Санта-Барбара" перестала существовать – и теперь "Тейде" называется "Пиротехника братьев Тосте" и поставляет продукцию для Соль, а Медио использует продукцию валенсийской пиротехнической фабрики "Братьев Кабальер".

Советник по туризму Лос-Реалехос Каролина Тосте из той самой семьи, которой принадлежит местная фабрика. Сомнений, за кого она в этом споре, нет. "Конечно, за Соль. Другого варианта быть не может", — смеется она.

Чиновница заверяет, что все меры безопасности при проведении салюта полностью соблюдаются. "Мэрия акцентирует на этом особое внимание — вызывают дополнительное подкрепление полиции и пожарных из соседних городов. Конечно, никто ни от чего не застрахован на 100%. Но вопрос безопасности для нас основной", — говорит Тосте.

Большой секрет маленького города

Откуда деньги на столь масштабное действо – самый большой секрет, который хранят все жители города – от мэра до непосредственных участников подготовки праздника.

"Это большой секрет. Финансирование смешанное – с одной стороны, сами жители выделяют деньги, украшение крестов за их счет, деньги на фейерверки тоже они собирают. Как только праздник заканчивается, начинается новый сбор средств. Праздники здесь начинаются в апреле и заканчиваются в июне. Говорят, что Лос-Реалехос проводит больше праздников, чем какой-либо другой населенный пункт в Испании — 82 праздника, все они связаны с религиозными традициями. Для нас важно, чтобы праздники проводились. Даже во времена кризиса они поддерживали "внутреннюю экономику" Лос-Реалехос", — говорит РИА Новости градоначальник Мануэль Домингес.

© РИА Новости / Елена Шестернина Мэр Мануэь Домингес и советник по туризму Каролина Тосте © РИА Новости / Елена Шестернина Мэр Мануэь Домингес и советник по туризму Каролина Тосте

Накануне праздника улицу Соль перекрыли местные жители – подросток с дорожным знаком "стоп" останавливает проезжающие машины, а мужчина предлагает всем, кто хочет ехать дальше, заплатить — бросить монетку в железную миску. У кого нет наличности, могут перевести деньги с банковской карточки через мобильный терминал. "Давай лучше ты", — подзывает "сборщик дани" местного мальчишку, — "тебе охотнее дают". Мальчишка с удовольствием подключается к сбору пожертвований.

В соседнем доме завершаются украшения главного креста улицы Соль – при работе используются около 20 сортов цветов, как канарских, так и привезенных из Голландии.

"Мы соревнуемся, кто лучше украсит кресты, кто устроит более красочный салют. Официального конкурса нет – ведь мы и соседи, и друзья. Победитель неофициальный – его определяет общественное мнение. Во сколько это обходится – я не скажу, это большой секрет. Но сбор средств ведется на протяжении всего года, в том числе мы проводим лотереи", — рассказывает Пасо Эспозито.

В церкви на улице Медио тоже идут последние работы по украшению креста. Традиция украшать и выставлять на улицах кресты насчитывает много веков – в эти дни местные жители открывают двери и окна домов, в которых выставлены кресты, украшенные цветами, чтобы их убранство могли оценить прохожие. В этом году таких крестов около 300 только по официальной статистике — это те дома, владельцы которых обратились в мэрию и получили специальную табличку с номером и информацией. Но довольно много и "неучтенных" крестов — без табличек.

© РИА Новости / Елена Шестернина Праздник крестов и огней в городе Лос-Реалехос на острове Тенерифе © РИА Новости / Елена Шестернина Праздник крестов и огней в городе Лос-Реалехос на острове Тенерифе

"В этом году я решил украсить крест белыми цветами. В прошлом были белые и красные. Никакого рисунка у меня заранее нет – все в голове", — рассказывает Хосе Соломон, дизайнер главного креста улицы Медио. Это уже его седьмая работа на празднике Крестов и Огней. "Приятно, когда приходят люди, говорят, что им понравилось. Что для меня праздник? Это и вера, ведь я христианин, но в первую очередь традиция. Но это еще и искусство, и чувства, и любовь к кресту", — говорит он.

Роберто Гарсия, живущий на улице Медио и занимающийся вместе с соседями установкой ракет накануне праздника, утверждает, что "такого шоу нет во всей Европе". "Это настоящий праздник огня и феерия цвета. Раньше мы с улицей Соль соревновались, какая ракета дольше в воздухе продержится, теперь — у кого фейерверк ярче и красивее", — говорит он.

За кого же болеют жители других улиц Лос-Реалехос, кто не живет ни на Медио, ни на Соль? "Все очень просто. Кто-то болеет за "Реал Мадрид", кто-то за "Барсу". Так и здесь – кто-то за Медио, кто-то за Соль", — поясняет Роберто.

Его соперник Хосе Карлос с улицы Соль заканчивает последние приготовления к "сражению". "Мы заложили в общей сложности 1256 килограмм взрывчатки", — хвастается он.

Противостояние в этот день ему предстоит пережить не только в небе, но и в собственной семье: его жена — с "вражеской улицы", там же живет и шестилетний сын, так что Хосе Карлос остался в этом семейном споре в меньшинстве.