СОЧИ, 6 мая — РИА Новости. Маршрут лайнера "Князь Владимир", первый рейс которого в навигации-2018 состоится 6 мая, скорректирован таким образом, чтобы пассажиры приняли участие в параде победы в Севастополе 9 мая, рассказал РИА Новости коммерческий директор компании-туроператора ООО "Черноморские круизы" Максим Кондратенко.
Ранее сообщалось, что первый рейс лайнера "Князь Владимир" в навигации 2018 года, запланированный на 29 апреля, был перенесен на 6 мая по техническим причинам, пассажирам предложили несколько вариантов компенсаций. В настоящее время судно прибыло из Севастополя в Сочи, где находится на стоянке в морском порту.
"Попасть 9 мая в Севастополь, где День победы имеет особенное значение, большая привилегия. И мы решили предоставить такую возможность нашим пассажирам. Для корректировки рейса руководством компании был пересмотрен порядок стоянок. Вместо традиционного маршрута Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь, лайнер совершит праздничный рейс Сочи-Новороссийск-Севастополь-Ялта", — заявил Кондратенко.
Всего в этом году "Князь Владимир" сделает 23 рейса, заключительный запланирован на 6 октября. Ожидается, что в 2018 году пассажиропоток "Князя Владимира" сможет составить более 10 тысяч человек. К началу навигации уже продано более четырех тысяч путевок.
Регулярное морское сообщение между Краснодарским краем и Крымом было возобновлено по поручению президента России Владимира Путина. Первым круизом стало недельное путешествие лайнера "Князь Владимир", стартовавшего 11 июня 2017 года. В целом в 2017 году лайнер совершил 18 рейсов, его пассажирами стали порядка пяти тысяч человек. Заключительный рейс теплохода в предыдущем сезоне состоялся 8 октября.
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