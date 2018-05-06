В зоопарке пони и осел чуть не погибли от переедания по вине туристов

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Сахалинский зоопарк призывает посетителей прекратить кормление животных, которое может привести к их гибели, сообщается на официально сайте зоопарка.

В минувшие праздничные дни специалисты зооветеринарного отдела спасали от гибели домашнего осла и шетлендского пони. Произошло это от перекорма по вине посетителей, приносящих с собой на территорию зоопарка большое количество продуктов.

Так, 1 мая только возле вольера лошадей за один день набралось 20 килограмм прикорма, что превышает норму рациона в несколько раз. Среди "гостинцев" — очистки картофеля, белый хлеб, груши, свекла и другие продукты, которые могут привести к гибели животных.

Администрация призывает использовать специальные кормовые наборы, состав которых сбалансирован с учетом дневного рациона животных.